"Шахтар" обіграв "Металург" у стартовому матчі туру Прем'єр-ліги

У Львові завершився стартовий матч 6-го туру чемпіонату України з футболу, в якому донецький "Шахтар" приймав запорізький "Металург" й обіграв суперника з рахунком 2:0.

Доля матчу була вирішена у другому таймі.

Номінальні господарі поля мали перевагу впродовж усієї гри, але реалізувати її змогли лише в другій половині другого тайму. На 64-й хвилині після удару Даріо Срни м'яч потрапив у руку Олександра Каплієнко і суддя призначив пенальті. 11-метровий реалізував Алекс Тейшейра.

А вже в доданий арбітром час, на 92-й хвилині Тейшейра зробив дубль. У швидкій атаці "Шахтаря" Марлос зробив передачу на Тейшейру, той увійшов у штрафну і спокійно переграв голкіпера запоріжців Максима Старцева - 2:0.

Таким чином, "Шахтар" набрав 13 очок і відірвався від луганської "Зорі" (10) в боротьбі за 2-3 місця. Лідирує, як і раніше київське "Динамо" - 15 очок.

Матчі 6-го туру триватимуть до неділі, 30 серпня.