Маркевич про результати жеребкування Ліги Європи: "Повинні виходити з групи"

Жереб став нормальним для команди, заявив тренер в ефірі телеканалу «Футбол 1».

"Жереб сприйняв нормально. Він практично такий же, як у минулому році. Тільки замість «Інтера» — «Лаціо», а замість «Карабаху» — «Русенборг». З «Сент-Етьєном» ми вже грали. Нормальний жереб, треба готуватися до матчів", - зазначив Маркевич.

Концентруючи увагу на римському "Лаціо", Маркевич зазначив: «Лаціо» — хороша команда. Те, що вона зайняла третє місце в такому чемпіонаті, як італійський, говорить про багато що. А їх поразка від «Байєра» говорить, напевно, про брак досвіду. Не можна, звичайно, не сказати про те, що «Байєр» зіграв дуже сильно у себе вдома. «Лаціо» — серйозна команда, добре укомплектована. Буде цікаво зіграти з ними".

Говорячи про те, чи є сенс вважати «Лаціо» головним фаворитом групи або вона виглядає більш рівною, тренер зазначив: "Складно сказати. Гра покаже, хто фаворит. Більше мене хвилює те, що будемо грати без глядачів. Це наш найбільший мінус. Але намагатимемося зіграти добре".

А відповідаючи на питання про те, яке завдання стоїть перед «Дніпром» у Лізі Європи, тренер заявив: "Статус фіналіста змушує нас прагнути до чогось значного. Ми однозначно повинні виходити з групи. Хотілося б цього".

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні відбулося жеребкування Ліги Європи УЄФА, за підсумками якої суперниками дніпропетровської команди стали "Лаціо", французький "Сент-Етьєн" і норвезький "Русенборг".