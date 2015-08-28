Усик виявився важчим Мюллера на зважуванні перед боєм

Український боксер Олександр Усик та його суперник Джонні Мюллер (ПАР) пройшли процедуру зважування перед завтрашнім поєдинком, повідомляє прес-служба промоутерської компанії К2.

Вага Усика склала 90,5 кг, а вага Мюллера - 88,5 кг

Крім того, в рамках вечора боксу компанії братів Кличко свій перший поєдинок на професійному рингу проведе срібний призер Олімпіади в Лондоні Денис Берінчик. Вага Берінчика сьогодні склала 63,1 кг, а вага його суперника Таріка Мадні - 64,15 кг.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня в київському Палаці спорту Інтерконтинентальний чемпіон за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик (7-0-0, 7КО) проведе захист титулу в поєдинку з представником Південної Африки Джонні Мюллером (19-4-2, 13 КО).