"Дніпро" зіграє в Лізі Європи з італійським "Лаціо"

У Монако завершилася церемонія жеребкування Ліги Європи УЄФА, за результатами якої дніпропетровський "Дніпро" потрапив у Групу G, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Суперниками "Дніпра" на цій стадії змагань стануть італійський "Лаціо", французький "Сент-Етьєн" і норвезький "Русенборг".

Згідно з регламентом кожна команда проведе 6 матчів у групі - по три гри вдома і на виїзді з кожним із суперників.

Всього в жеребкуванні взяли участь 48 команд, а саме - 22 переможця раунду плей-офф, десять переможених у раунді плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА і 16 команд, які потрапили в груповий етап безпосередньо. До останньої категорії і відноситься фіналіст минулого сезону "Дніпро".

Всі 48 учасників жеребкування були розподілені по чотирьох кошиках згідно рейтингу УЄФА. В результаті, у кожної з 12 груп виявилося по одному представнику кожної корзини. Клуби з однієї національної асоціації, а також команди з Росії та України були розведені по різних квартетах.

Матчі групового етапу заплановано на 17 вересня, 1 і 22 жовтня, 5 і 26 листопада, а також 10 грудня. По дві кращі команди з кожної групи (24) плюс 8 володарів 3-х місць у груповому етапі більш престижної Ліги чемпіонів (усього - 32 команди) вийдуть у плей-офф, де починаючи з 1/16 фіналу будуть визначати переможця.