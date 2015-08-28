Людмила Оляновська завоювала першу нагороду для України на Чемпіонаті світу з легкої атлетики

Оляновська протягом усієї дистанції трималася в групі, яка переслідувала двох лідерок, китаянок Лію та Лу, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

У підсумку, лише цим двом господаркам змагань Людмила і поступилася.

Після завершення змагань українка зазначила: "Я не очікувала, абсолютно не очікувала нагороди. Тому що згідно стартових протоколів за рейтингом я була лише п’ятою. І я точно знала, що Китай буде попереду – це Лу і Лію, рекордсменка світу. У них дуже сильні результати, вони в себе вдома. В мене була шалена підтримка по дистанції, але в них вона була ще більшою по всій трасі. Я сподівалася на п’ятий результат. До того ж, в мене ще є одна незручна суперниця – італійка, яка практично завжди в мене виграє. Ще є Агнешка Драготова, чешка, яка на молодіжному чемпіонаті Європи була другою з сильним результатом. В мене перед чемпіонатом світу через проблеми зі здоров’ям випав один місяць тренувань, а чешка показувала сильні результати, і я думала, що вона ще додасть. Переломний момент був на 14-му кілометрі. Суперниці тиснули. Але у мене відкрилося друге дихання. Побачила наших хлопців з ходьби – Івана Лосєва та Руслана Дмитренка, вони махали українським прапором. І я як побачила цей рідний стяг, мене як щось підштовхнуло вперед.

Ця нагорода стала першою для збірної України на ЧС. Більше того, за часів незалежності Людмила Оляновська стала першою з українських легкоатлетів і легкоатлеток, яка виграла медаль чемпіонату світу зі спортивної ходьби.

Зазначимо також, що місяцем раніше Людмила виграла бронзову медаль молодіжного чемпіонату Європи, а у травні встановила національний рекорд України зі спортивної ходьби на 20 км.