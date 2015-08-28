В 1/8 фіналу Кубка України з футболу відбудеться столичне дербі "Динамо" - "Оболонь-Бровар"
У Києві відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України.
У Києві відбулася процедура жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу, згідно з якою донецький «Шахтар» проведе два матчі проти «Тернополя», дніпропетровський «Дніпро» в Києві та Дніпропетровську зіграє з «Олімпіком», а володар трофею, київське «Динамо» зіграє з «Оболонь-Бровар» у столичному дербі.
Повністю результати жеребкування виглядають так:
Чорноморець - Ворскла
Зоря - Олександрія
Миколаїв - Волинь
Гірник - Сталь Д.
Геліос - Зоря
Олімпік - Дніпро
Тернопіль - Шахтар
Оболонь-Бровар - Динамо К.
Згідно з регламентом змагань, переможці у всіх подальших стадіях, окрім фіналу, будуть визначатися за сумою двох матчів.
Базові дати для 1/8 фіналу – 23 вересня та 28 жовтня. Команди, які в результаті жеребкування відображені першими, перший матч стадії проведуть в рідних стінах, а матч–відповідь - на виїзді.