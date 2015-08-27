Луганська "Зоря" вибула з боротьби у Лізі Європи

У Варшаві завершився матч-відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи, в якому луганська "Зоря" зустрічалася з "Легією" і програла з рахунком 2:3, поступившись також за сумою двох матчів (2:4) та вибувши з числа учасників єврокубкового змагання.

Після домашньої поразки в першому матчі з рахунком 0:1 луганчанам необхідно було будь-що вигравати у повторному матчі. Причому, з будь-яким рахунком. Але, господарі поля мали перевагу в рахунку протягом більшої частини матчу.

Вже на 16-й хвилині Томас Бжискі відкрив рахунок, на що луганчани відповіли лише наприкінці тайму. На 39-й хвилині Дмитро Хомченовський красивим ударом зі штрафного через "стінку" перекинув м'яч у ближній кут - 1:1.

Після перерви, на 62-й хвилині поляки знову вийшли вперед. Після передачі Олександра Прийовича в бік воріт Міхал Кухарчик пробив і Гільєрме Маркес п'ятою підправив м'яч у ворота в протихід Микиті Шевченку. Втім, лише за 4 хвилини, на 66-й, Руслан Малиновський ще одним красивим ударом зі штрафного через "стінку" відправив м'яч у сітку - 2:2.

Тим не менш, забити переможний гол луганчанам не вдалося. Більше того, в доданий арбітром час, на 95-й хвилині, Ондрей Дуда реалізував пенальті і дозволив своїй команді здолати "Зорю" вдруге поспіль - 3:2.

Таким чином, "Легія" виграла по сумі двох матчів і вийшла в основний турнір змагань.

У п'ятницю, 28 серпня, відбудеться жеребкування групового раунду другого за значимістю єврокубку, в якому візьме участь єдиний український клуб - дніпропетровський "Дніпро".