Мессі названий Кращим футболістом Європи

У сезоні-2014/15 "Барселона" завоювала відразу три трофеї, і важливу роль в цьому зіграв Ліонель Мессі, який отримав нагороду Кращому футболісту Європи за версією УЄФА, повідомляє ru.uefa.org. За свою п'ятирічну історію цей приз вдруге дістався аргентинському форварду.

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Ліонель Мессі отримав нагороду з рук президента УЄФА Мішеля Платіні на урочистій церемонії в Монако.

Нападник збірної Аргентини, який став володарем найпершої нагороди в 2011 році, випередив за підсумками голосування нападника "Реала" Кріштіану Роналду та партнера по "Барселоні" Луїса Суареса. Журналісти з 54 країн-членів УЄФА за допомогою спеціальної електронної системи в прямому ефірі проголосували за одного з трьох претендентів, імена яких були оголошені 12 серпня.

Після жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів Мессі заявив: "У нас дуже дружна команда, яка тяжко працювала, щоб досягти поставлених цілей. Я дуже щасливий і дякую своїм партнерам - без них я б цього не домігся".

У минулому сезоні 28-річний аргентинець побив рекорд Тельмо Сарри за кількістю голів у чемпіонаті Іспанії. У всіх турнірах він забив 58 м'ячів, два з яких припали на переможний фінал Кубка Іспанії проти "Атлетика". Забивши 10 голів в Лізі чемпіонів, Мессі поділив першу сходинку в суперечці бомбардирів з Роналду і Неймаром.