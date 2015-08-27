Жеребкування Ліги чемпіонів: "Динамо" у групі з "Челсі", "Шахтар" - з "Реалом"

У Монако завершилося жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2015/16, за підсумками якого своїх суперників дізналися чемпіон України київське "Динамо" та віце-чемпіон - донецький "Шахтар".

В результаті жеребкування "Динамо" потрапило у Групу G, де зіграє з англійським "Челсі", португальським "Порту" та ізраїльський "Маккабі".

У свою чергу, "Шахтар" змагатиметься у Групі А, де його опонентами будуть французький "ПСЖ", іспанський "Реал" і шведський "Мальме".

Обидві команди були посіяні в третю корзину і обидві, згідно з правилами УЄФА, не могли потрапити в одну групу з російським "Зенітом", який перебував в Кошику 1. Інший російський клуб - ЦСКА - як і українські команди знаходився в Кошику 3 і не міг стати суперником наших команд апріорі.

В інших групах зійдуться:

Група B - ПСВ "Ейндховен", "Манчестер Юнайтед", ЦСКА, "Вольфсбург".

Група С - "Бенфіка", "Атлетіко", "Галатасарай", "Астана".

Група D - "Ювентус", "Манчестер Сіті", "Севілья", "Боруссія".

Група Е - "Барселона", "Байєр", "Рома", БАТЕ.

Група F - "Баварія", "Арсенал", "Олімпіакос", "Динамо" (Загреб).

Група Н - "Зеніт", "Валенсія", "Ліон", "Гент".

Перший тур групового етапу змагань відбудеться 15/16 вересня, заключний 6-й тур - 8/9 грудня.

По дві кращі команди з групи вийдуть в плей-офф, де починаючи з 1/8 фіналу визначать найсильнішу команду Європи. Фінал Ліги чемпіонів сезону 2015/16 відбудеться 28 травня в Мілані.