Оприлюднено склад молодіжної збірної України з футболу для підготовки на матч кваліфікації Євро-2017

Зокрема, до лав молодіжної команди викликано два легіонери - гравця німецького «Байєра» (Леверкузен) Владлена Юрченка та Олександра Зінченка з російської «Уфи», для якого цей виклик у збірну став першим у кар’єрі, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Найбільше представництво в команді має маріупольський «Іллічівець», який делегував до збірної чотирьох виконавців.

Склад команди виглядає таким чином:

Воротарі - Георгій Бущан («Динамо-2», Київ), Тимофій Шеремета («Металург» Запоріжжя), Богдан Сарнавський («Шахтар», Донецьк);

Захисники - Микита Бурда, Олександр Азацький (обидва - «Динамо», Київ), Олександр Сваток («Дніпро», Дніпропетровськ), Олександр Мігунов, Ігор Дуць (обидва - «Іллічівець», Маріуполь), Денис Мірошніченко («Карпати», Львів), Едуард Соболь («Металіст», Харків), Сергій Петько («Чорноморець», Одеса);

Півзахисники: Владлен Юрченко («Байєр», Німеччина, Олександр Зінченко («Уфа», Росія), Євген Чумак («Говерла», Ужгород), Валерій Лучкевич, Андрій Блізніченко (обидва - «Дніпро», Дніпропетровськ), Дмитро Мишньов («Іллічівець», Маріуполь), Амбросій Чачуа («Карпати», Львів), Ігор Жураховський («Металург», Запоріжжя), Іван Петряк («Зоря», Луганськ);

Нападники: Артем Беседін («Металіст», Харків), Сергій Гринь ( «Шахтар», Донецьк), Дмитро Хльобас («Говерла», Ужгород), Денис Безбородько («Іллічівець», Маріуполь).

Кваліфікаційний цикл Євро-2017 молодіжна збірна відкриватиме 5 вересня виїзним матчем проти команди Македонії, а 8 вересня на «Оболонь-Арені» у Києві «синьо-жовті» проведуть товариську гру проти однолітків з Данії.