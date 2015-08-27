Оприлюднено склад молодіжної збірної України з футболу для підготовки на матч кваліфікації Євро-2017
Головний тренер молодіжної збірної України з футболу (вік гравців - до 21 року) Сергій Ковалець викликав 24 футболісти для підготовки до матчу кваліфікації чемпіонату Європи 2017 року проти команди Македонії та товариського матчу зі збірною Данії.
Зокрема, до лав молодіжної команди викликано два легіонери - гравця німецького «Байєра» (Леверкузен) Владлена Юрченка та Олександра Зінченка з російської «Уфи», для якого цей виклик у збірну став першим у кар’єрі, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Найбільше представництво в команді має маріупольський «Іллічівець», який делегував до збірної чотирьох виконавців.
Склад команди виглядає таким чином:
Воротарі - Георгій Бущан («Динамо-2», Київ), Тимофій Шеремета («Металург» Запоріжжя), Богдан Сарнавський («Шахтар», Донецьк);
Захисники - Микита Бурда, Олександр Азацький (обидва - «Динамо», Київ), Олександр Сваток («Дніпро», Дніпропетровськ), Олександр Мігунов, Ігор Дуць (обидва - «Іллічівець», Маріуполь), Денис Мірошніченко («Карпати», Львів), Едуард Соболь («Металіст», Харків), Сергій Петько («Чорноморець», Одеса);
Півзахисники: Владлен Юрченко («Байєр», Німеччина, Олександр Зінченко («Уфа», Росія), Євген Чумак («Говерла», Ужгород), Валерій Лучкевич, Андрій Блізніченко (обидва - «Дніпро», Дніпропетровськ), Дмитро Мишньов («Іллічівець», Маріуполь), Амбросій Чачуа («Карпати», Львів), Ігор Жураховський («Металург», Запоріжжя), Іван Петряк («Зоря», Луганськ);
Нападники: Артем Беседін («Металіст», Харків), Сергій Гринь ( «Шахтар», Донецьк), Дмитро Хльобас («Говерла», Ужгород), Денис Безбородько («Іллічівець», Маріуполь).
Кваліфікаційний цикл Євро-2017 молодіжна збірна відкриватиме 5 вересня виїзним матчем проти команди Македонії, а 8 вересня на «Оболонь-Арені» у Києві «синьо-жовті» проведуть товариську гру проти однолітків з Данії.