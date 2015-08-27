"Зоря" проведе вирішальний матч кваліфікації Ліги Європи з польською "Легією"

Сьогодні у Варшаві відбудеться матч кваліфікаційного раунду плей-офф Ліги Європи, в якому "Легія" прийме на своєму полі луганську "Зорю". Українську команду для виходу в основний турнір змагань влаштує тільки перемога.

У першому матчі, який відбувся рівно тиждень тому в Києві, команда Юрія Вернидуба програла з рахунком 0:1. Таким чином, у Варшаві українців влаштує тільки перемога з будь-яким рахунком. При повторенні результату першої гри (1:0) буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті. При будь-якому іншому результаті на користь луганчан(2:1, 2:0, 3:1, 3:2 і т. д.), вони забезпечать собі місце в основному турнірі за рахунок більшої кількості голів на полі суперника.

"Зоря" знаходиться в хорошій формі, що підтверджує останній матч у рамках розіграшу Кубка України, де луганчани розгромили "Кристал" з Херсона з рахунком 5:0. У чемпіонаті України команда йде на 2-му місці в турнірній таблиці.

У свою чергу, "Легія" у матчі 6-го туру чемпіонату Польщі 23 серпня поступилася на своєму полі середняка турнірної таблиці "Короні" - 1:2. Щоправда, головний тренер варшав'ян провів ротацію складу і в матчі внутрішньої першості не грали ряд ключових виконавців команди, які цілеспрямовано готуються до матчу з "Зорею". Зараз на рахунку "Легії" 10 очок і команда посідає 3-е місце в таблиці, відстаючи від "Пьяста" (15 балів) та "Краковії" - 11.

Напередодні сьогоднішнього матчу головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб не втрачав оптимізму: "Все в наших руках і все ще можна змінити. Готуємося до гри дуже серйозно і постараємося показати, перш за все, хороший футбол. Хоча чудово розуміємо, що у «Легії» є фора. Граємо у Варшаві на прекрасному стадіоні та за підтримки фанатів суперника. Проте все вирішується на полі і все розсудить другий тайм нашого матчу".

На котируваннях букмекерських контор фаворитом передбачувано вважається "Легія", на перемогу якої ставки приймаються з коефіцієнтом 1,73 до 1. У той же час, на нічию можна поставити з розрахунку 3,49 до 1, а на перемогу "Зорі" - 4,85 до 1. Також "Легія" вважається явним фаворитом на прохід в наступний круг - перемогу за сумою двох матчів. На варшав'ян ставки приймаються з розрахунку 1,08 до 1, у той час як на луганчан - 6,55 до 1.

Матч "Легія" - "Зоря" розпочнеться о 22.00 за київським часом. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "Футбол 2".