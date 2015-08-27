"Дніпро" опинився в першому кошику жеребкування Ліги Європи

По закінченні матчі 4-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, стало очевидно, що своїх суперників по Лізі Європи фіналіст минулого турніру дніпропетровський "Дніпро" буде очікувати у статусі команди сіяної в 1-му кошику з 4-х, повідомляє офіційний сайт ФК "Дніпро".

За регламентом турніру, в груповому раунді беруть участь 48 команд, розбитих на 12 груп, і їх жеребкування буде проводитися згідно з клубним коефіціентами, які спочатку визначають учасників по чотирьох кошиках.

Ще до старту кваліфікаційних раундів Ліги Європи, українська команда мала 9-й клубний коефіцієнт після німецьких «Шальке» і «Боруссії», іспанського «Вільярреала» і «Атлетика», италійського «Наполі», англійського «Тоттенхема», російського «Рубіна» і французького «Марселя». Після ігор попереднього відбіркового раунду Ліги чемпіонів коефіцієнт «Дніпра» став 10-м, тому що у другій за значимістю євротурнір з Ліги чемпіонів пройшов голландський «Аякс». А за підсумками матчів 4-й кваліфікації Ліги чемпіонів в Лізі Європи виявилися ще дві команди з більшим, ніж у «Дніпра» коефіціентом - швейцарський «Базель» і португальський «Спортинг».

Таким чином зараз у «Дніпра» 12-й коефіціент і в незалежності від результату сьогоднішніх зустрічей у Лізі Європи за участю «Боруссії», «Аякса», «Атлетика» і «Рубіна» вперше у своїй історії «Дніпро» візьме участь у жеребкуванні групового раунду Ліги Європи в якості команди першої корзини.

Таким чином, українська команда на цій стадії уникне матчів проти «Шальке», «Інтера», «Наполі», «Тоттенхема», «Марселя», «Базеля» і «Спортинга». Також не зможуть стати потенційними суперниками дніпропетровців «Боруссія», «Аякс», «Атлетик» і «Рубін», яким сьогодні ввечері ще тільки належить завоювати путівку в груповий турнір.

Жеребкування ЛЄ сезону 2015/16 відбудеться в п'ятницю, 28 серпня.