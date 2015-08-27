"Динамо" і "Шахтар" потрапили до третього кошику жеребкування Ліги чемпіонів, українські та російські команди будуть розведені

До останнього не було відомо, де будуть "гірники", адже в разі вильоту в плей-офф "Байєра" і "Манчестер Юнайтед", донеччани увійшли б у другий кошик. Однак, ці команди виграли свої вирішальні бої, пише ТСН.

Тепер за правилами УЄФА, у перший кошик потрапили чинний переможець турніру та чемпіони семи провідних асоціацій (Іспанії, Англії, Німеччини, Італії, Португалії, Франції та Росії). Інші формується згідно з клубним рейтингом.

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Оскільки чинний переможець турніру "Барселона" також є найсильнішим клубом Іспанії, в першому кошику буде чемпіон Нідерландів - восьма асоціація в рейтингу.

Кошик 1. "Барселона", "Челсі", "Баварія", "Ювентус", "Бенфіка", ПСЖ, "Зеніт", ПСВ.

Кошик 2. "Реал", "Атлетіко", "Порту", "Арсенал", "Валенсія", "Манчестер Сіті", "Байєр", "Манчестер Юнайтед".

Кошик 3. "Шахтар", "Севілья", "Ліон", "Динамо" Київ, "Олімпіакос", "Галатасарай", "Рома", ЦСКА.

Кошик 4. "Боруссія" Менхенгладбах, "Вольфсбург", "Динамо" Загреб, "Маккабі" Тель-Авів, "Гент", "Мальме", БАТЕ, "Астана".

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Також ТСН зазначає, що УЄФА продовжить практику розведення українських і російських футбольних клубів під час жеребкування єврокубків.

На церемонії в Монако, яка відбудеться 27 серпня о 18:45, "Динамо" і "Шахтар" не зможуть потрапити в одну групу із "Зенітом" або ЦСКА.

У минулому сезоні українські і російські клуби також не зустрічалися в єврокубках.