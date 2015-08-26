"Байєр" і "Манчестер Юнайтед" вийшли в груповий етап Ліги чемпіонів

Завершилися п'ять матчів плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА, за підсумками яких визначилися останні учасники основного турніру.

Зокрема, в ЛЧ потрапили німецький "Байєр" і "Манчестер Юнайтед", які позбавили донецький "Шахтар" можливості потрапити в кошик 2 при жеребкуванні основного турніру. Гірники, як і київське "Динамо", будуть посіяні під час жеребкування в кошик 3.

Також варто відзначити, що всього в основний турнір Ліги чемпіонів пробилися 6 команд з пострадянського простору - "Динамо", "Шахтар" (обидва - Україна), "Зеніт", ЦСКА (обидва - Росія), БАТЕ (Білорусь) і "Астана" (Казахстан).

Результати матчів раунду плей-офф кваліфікації ЛЧ:

АПОЕЛ (Кіпр) - "Астана" (Казахстан) - 1:1 (загальний рахунок 1:2)

"Партизан" (Сербія) - БАТЕ (Білорусь) - 2:1 (загальний рахунок 2:2, БАТЕ переміг за рахунок голу на полі суперника)

"Байєр" (Німеччина) - "Лаціо" (Італія) - 3:0 (3:1)

"Брюгге" (Бельгія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 0:4 (1:7)

ЦСКА (Росія) - "Спортинг" (Португалія) - 3:1 (4:3)

Жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться у четвер, 27 серпня, о 18.45 за київським часом.