Чемпіона країни з футболу визначив суд

У Греції в неділю закінчився чемпіонат країни з футболу, в якому першість здобув "Олімпіакос", проте команда мусила дочекатися рішення арбітражного суду, перш ніж святкувати.

Пірейській клуб без зусиль обіграв у неділю "Іракліс" 3:1 і вчетверте поспіль здобув чемпіонський трофей. "Олімпіакос" має 70 очок в 30 іграх, афінський АЕК - 68.

Водночас міжнародний спортивний арбітраж в Лозанні розглядав скаргу "Аполлона" - команди-аутсайдера, з якою раніше були зняті очки від виграного матчу з "Олімпіакосом". Було встановлено, що "Аполлон" в лютневому матчі виставив одного з гравців проти правил, внаслідок чого перемога клубу над майбутнім чемпіоном була віддана "Олімпіакосу".

У разі якби арбітраж став на бік "Аполлона", "Олімпіакос" міг позбутися трьох очок у підсумковій таблиці, а разом з ними і чемпіонського титулу.

Однак Міжнародний спортивний арбітраж у Лозанні відхилив скаргу «Аполлона», і «Олімпіакос» офіційно проголошений чемпіоном Греції.