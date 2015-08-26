Оприлюднено склад збірної України на Євробаскет: Рендл отримав український паспорт і їде на турнір

Сьогодні під час відкритого тренування збірної України з баскетболу у столичному Палаці спорту головний тренер команди Євген Мурзін назвав склад команди на чемпіонат Європи, в числі інших згадавши американця Джерома Рендла, повідомляє кореспондент УНІАН.

За словами тренера, на Євробаскеті-2015 виступлять всі ті гравці, які їздили на останній підготовчий турнір у Словенію.

У складі команди: Максим Пустозвонов, Олександр Мишула, Ігор Зайцев, Максим Корнієнко, Олександр Липовий, Денис Лукашов, Артем Пустовий, Кирило Фесенко, Джером Рендл, Станіслав Тимофеєнко, Олександр Сизов і Павло Крутоус.

Щодо Рендла тренер команди особливо підкреслив: "Сьогодні він отримав український паспорт. Залишилося тільки оформити йому закордонний паспорт".

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з баскетболу пройде з 5 по 20 вересня. Збірна України проведе матчі групового етапу в Ризі (Латвія). В рамках підготовки до Євробаскету збірна України візьме участь у ще одному товариському турнірі, який відбудеться у Фінляндії.