Телеканал "2+2" став офіційним транслятором Євробаскету-2015 в Україні

Телеканал "2+2" володіє ексклюзивними правами на трансляції ігор Євробаскету-2015 на території України, повідомляє офіційний сайт каналу.

На груповому етапі заплановано 5 трансляцій поєдинків збірної України, які пройдуть в Ризі (Латвія):

• 5 вересня Україна - Литва (21:30)

• 6 вересня Україна - Чехія (23:00)

• 7 вересня Україна - Естонія (21:30)

• 9 вересня Україна - Латвія (18:30)

• 10 вересня Україна - Бельгія (15:30)

39-й чемпіонат Європи з баскетболу пройде з 5 по 20 вересня 2015 року. Матчі попереднього раунду пройдуть у Німеччині, Латвії, Франції та Хорватії. Матчі стадії плей-офф та фінал турніру у Франції.

Спочатку Євробаскет-2015 повинен був пройти в шести містах України - Донецьк (фінал), Київ, Харків, Львів, а також Одеса та Дніпропетровськ. Проте в червні минулого року у зв'язку з нестабільною ситуацією в країні, ФІБА прийняла рішення про перенесення турніру до Німеччини, Франції, Латвії і Хорватії, надавши Україні пріоритетне право проведення 40-го ювілейного чемпіонату у 2017 році.

На попередньому Євробаскеті-2013 збірна України посіла 6-е підсумкове місце, встановивши найкращий результат в історії. У цьому сезоні, на думку експертів, збірна України має високі шанси на вихід з групи та місце в турнірній таблиці не нижче 4-го.

За результатами Чемпіонату буде визначено учасників баскетбольного турніру Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро. Чемпіон Європи та фіналіст потраплять на олімпійський турнір напряму, ще чотири команди (два півфіналісти і два переможці плей-офф між командами, які програли у чвертьфіналі) візьмуть участь у передолімпійському відбірному турнірі.