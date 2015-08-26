Іспанія встановила рекорд представництва країни в Лізі чемпіонів - п'ять клубів

Іспанська "Валенсія" вийшла в основний турнір Ліги чемпіонів, обігравши за сумою двох матчів у раунді плей-офф кваліфікації "Монако". Гра в Монте-Карло завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів поля, але тижнем раніше іспанці виграли на своєму полі з більшим рахунком 3:1, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Таким чином, Іспанія встановила рекорд за кількістю представників країни у найпрестижнішому єврокубку.

Іспанія, як країна з найбільшим рейтингом в таблиці УЄФА спочатку могла заявити чотири команди. Три найсильніші клуби - "Барселона", "Реал" і "Атлетико" безпосередньо потрапляли в груповий етап, а "Валенсія" отримувала право зіграти в раунді плей-офф кваліфікації.

Разом з тим, згідно з новими правилами УЄФА в Лігу чемпіонів автоматично потрапляє переможець минулого турніру Ліги Європи, яким стала "Севілья", обігравши у вирішальному матчі дніпропетровський "Дніпро". У Примері (національному чемпіонаті Іспанії минулого сезону) команда посіла лише 5-е місце і не могла потрапити в найпрестижніший єврокубковий турнір через першість країни.

Як повідомляв УНІАН, напередодні відбулися матчі раунда плей-офф Ліги чемпіонів в п'яти парах. Серед тих, що вийшли в груповий етап турніру також значаться донецький "Шахтар", ізраїльський "Маккабі" (Тель-Авів), шведський "Мальме" і хорватське "Динамо" (Загреб).

У середу відбудуться ще 5 матчів в парах раунду плей-офф, за підсумками яких визначиться остаточний список учасників Ліги чемпіонів сезону 2015/16.

Жеребкування групового етапу ЛЧ відбудеться в четвер, 27 серпня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія).