"Шахтар" зіграв внічию з "Рапідом" і потрапив в Лігу чемпіонів

У Львові завершилася гра-відповідь кваліфікаційного раунду плей-офф Ліги чемпіонів, в якому донецький "Шахтар" грав з австрійським "Рапідом" (Відень) і звів матч до нічиєї - 2:2.

Таким чином, гірники обіграли суперника за сумою двох зустрічей - 3:2, вийшовши в основний турнір Ліги чемпіонів.

Після першої гри, що завершилася тиждень тому у Відні з рахунком 1:0 на користь гірників, донецька команда вже на початку другого матчу збільшила свою перевагу. На 9-й хвилині гол забив Ромеро Марлос. Бразилець підібрав м'яч біля штрафної суперника і з лівої ноги пробив точно в дальній від голкіпера кут.

Втім, за три хвилини Луїс Шауб зрівняв рахунок, а на 21-й хвилині Штеффен Хофманн вивів свою команду вперед - 1:2. Цей рахунок цілком влаштовував "Рапід".

Втім, гірники програвали по сумі двох матчів лише протягом 5-ти хвилин. На 26-й Олександр Гладкий зрівняв рахунок. Після навісу Даріо Срни з правого флангу не зовсім вдало зіграв головою захисник гостей, після чого м'яч відскочив до дальньої штанги, звідки Гладкий пробив у порожній кут - 2:2.

Протягом наступних півтора таймів гри (більше години) шанси відзначитися мали обидві команди, але рахунок так і залишився незмінним.

Таким чином, "Шахтар" став другим від України учасником найпрестижнішого єврокубка сезону 2015/16 і приєднається до київського "Динамо" на груповому етапі змагань.