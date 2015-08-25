Гравець французького "Лілля" Руїс перейшов в "Дніпро"

Футболіст збірної Коста-Рики та французького "Лілля" Джон Хайро Руїс перейшов у дніпропетровський "Дніпро", повідомляє офіційний сайт французького клубу.

Гравець, який належав "Ліллю" з 2012 року і знаходився в минулому сезоні в оренді в бельгійському "Остенде", відтепер буде виступати в українській команді, яка є фіналістом останнього розіграшу Ліги Європи УЄФА.