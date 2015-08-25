Гравець французького "Лілля" Руїс перейшов в "Дніпро"
17:17, 25 серпня 2015Спорт
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Подробиці нової угоди поки невідомі.
"Дніпро" придбав костариканця Руїса / dynamo.kiev.ua
Футболіст збірної Коста-Рики та французького "Лілля" Джон Хайро Руїс перейшов у дніпропетровський "Дніпро", повідомляє офіційний сайт французького клубу.
Гравець, який належав "Ліллю" з 2012 року і знаходився в минулому сезоні в оренді в бельгійському "Остенде", відтепер буде виступати в українській команді, яка є фіналістом останнього розіграшу Ліги Європи УЄФА.
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