Оприлюднено склад збірної України на чемпіонат світу з академічного веслування

На престижному старті українські «академісти» будуть представлені своїм найпотужнішим складом, адже окрім медалей чемпіонату світу вони боротимуться й за путівки на Олімпійські ігри-2016 в Ріо-де-Жанейро, повідомляє прес-служба НОК України.

Заявка національної команди України нараховує 31 спортсмена, серед яких наша Олімпійська чемпіонка Наталія Довгодько, а також чинні чемпіони світу – чоловіча четвірка парна у складі Дмитра Міхая, Олександри Надтоки, Артема Морозова та Івана Довгодька.

Свій завершальний етап підготовки до світової першості українські веслувальники провели в Україні (в Києві), а дівчата – на тренувальному зборі у Литві.

Склад збірної України виглядає таким чином:

Чоловіки - Роман Федоренко, Ігор Хмара, Станіслав Ковальов, Валерій Чикиринда, Ростислав Джигирей, Андрій Черкашин, Олександр Сердюк, Сергій Будько, Ігор Ликов, Сергій Чиканов, Сергій Гринь, Іван Футрик, Антон Холяжников, Сергій Білоущенко, Валентин Клецький, Артем Мороз, Дмитро Міхай, Артем Морозов, Олександр Надтока, Іван Довгодько.

Жінки - Світлана Мартинова, Аліса Собко, Наталія Довгодько, Світлана Новіченко, Анна Концева, Дарина Верхогляд, Євгенія Німченко, Олена Буряк, Анна Кравченко, Діана Димченко, Наталія Ковальова.

Чемпіонат світу з академічного веслування триватиме з 30 серпня по 6 вересня у французському Егбелетт-ле-Лак.