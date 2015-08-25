"Шахтар" - "Рапід": букмекери на боці гірників

Сьогодні у Львові відбудеться матч-відповідь раунду плей-офф кваліфікаційного турніру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому донецький "Шахтар" прийматиме австрійський "Рапід" з Відня. За підсумками цієї гри і визначиться яка команда потрапить в груповий етап ЛЧ.

Перша гра, що відбулася тиждень тому у Відні, завершилася перемогою гірників з рахунком 1:0. Таким чином, сьогодні гірників влаштує перемога або нічия з будь-яким рахунком. Супернику необхідно тільки перемагати. У разі перемоги "Рапіда" з рахунком 1:0 буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті. У разі перемоги гостей з будь-яким іншим рахунком, австрійці стануть переможцями за сумою двох матчів (якщо перемога буде мінімальною - за рахунок більшої кількості голів на полі суперника).

Перед зустріччю головний тренер гірників Мірча Луческу зазначив: "Рапід" – дуже агресивна команда, яка грає на межі регламенту, а іноді і за його межами. Думаю, австрійцям з перших хвилин потрібно буде йти вперед і відігравати результат, який був у Відні. Завтра зустрінуться дві команди, які дуже добре готуються до протистояння. Це підтверджує те, що у нас в Кубку не грав жоден футболіст, який виступав у Відні (матч проти київського "Арсеналу" - 3:0). У суперника також в останньому турі, коли вони здобули перемогу з таким же рахунком 3:0 (над "Гредігом"), на полі були тільки три виконавця – Ауер, Граховац, Зоннляйтнер – з тих, які діяли проти нас. Це говорить про те, що обидві команди дуже серйозно готуються до цього матчу".

Крім того, Луческу зазначив, що бразилець Фред, який сьогодні повинен був давати свідчення в Парагваї стосовно допінг-скандалу, залишився в розташуванні "Шахтаря", так як зустріч перенесли на іншу дату. Гравець готується до матчу з "Рапідом".

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом матчу вважається "Шахтар", ставки на перемогу якого приймаються з коефіцієнтом 1,78 до 1. У той же час, на нічию можна поставити з розрахунку 3,77 до 1, а на перемогу "Рапіда" - 4,10 до 1.

Матч "Шахтар" - "Рапід" розпочнеться о 21.45. ТВ-трансляцію гри проведуть телеканали "Україна" і "Футбол-1".