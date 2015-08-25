Українські тенісисти дізналися суперників по кваліфікації US Open

У попередніх змаганнях візьмуть участь п'ять представників України, повідомляє офіційний сайт змагань.

У чоловічому одиночному розряді виступить Ілля Марченко, який у першому раунді кваліфікації зіграє з Хірокі Морія (Японія).

У жіночому турнірі Катерина Бондаренко протистоятиме Мію Като (Японія), Марина Заневська зіграє з Христиною Плішковой (Чехія), Катерина Козлова буде змагатися з І Сюй Фань (Китай), а Ангеліна Калініна - з Сільвією Солер-Еспіноса (Іспанія).

Кваліфікаційний турнір пройде з 25 по 28 серпня.

Відкритий чемпіонат США пройде в Нью-Йорку з 31 серпня по 13 вересня.