Українські тенісисти дізналися суперників по кваліфікації US Open
14:39, 25 серпня 2015Спорт
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У Нью-Йорку (США) відбулося жеребкування кваліфікаційного турніру останнього в нинішньому сезоні турніру серії "Великого Шолома" - Відкритого чемпіонату США.
usopen.org
У попередніх змаганнях візьмуть участь п'ять представників України, повідомляє офіційний сайт змагань.
У чоловічому одиночному розряді виступить Ілля Марченко, який у першому раунді кваліфікації зіграє з Хірокі Морія (Японія).
У жіночому турнірі Катерина Бондаренко протистоятиме Мію Като (Японія), Марина Заневська зіграє з Христиною Плішковой (Чехія), Катерина Козлова буде змагатися з І Сюй Фань (Китай), а Ангеліна Калініна - з Сільвією Солер-Еспіноса (Іспанія).
Кваліфікаційний турнір пройде з 25 по 28 серпня.
Відкритий чемпіонат США пройде в Нью-Йорку з 31 серпня по 13 вересня.
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