Українські тенісисти дізналися суперників по кваліфікації US Open

14:39, 25 серпня 2015
Спорт
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У Нью-Йорку (США) відбулося жеребкування кваліфікаційного турніру останнього в нинішньому сезоні турніру серії "Великого Шолома" - Відкритого чемпіонату США.

usopen.org

У попередніх змаганнях візьмуть участь п'ять представників України, повідомляє офіційний сайт змагань.

У чоловічому одиночному розряді виступить Ілля Марченко, який у першому раунді кваліфікації зіграє з Хірокі Морія (Японія).

У жіночому турнірі Катерина Бондаренко протистоятиме Мію Като (Японія), Марина Заневська зіграє з Христиною Плішковой (Чехія), Катерина Козлова буде змагатися з І Сюй Фань (Китай), а Ангеліна Калініна - з Сільвією Солер-Еспіноса (Іспанія).

Кваліфікаційний турнір пройде з 25 по 28 серпня.

Відкритий чемпіонат США пройде в Нью-Йорку з 31 серпня по 13 вересня.

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