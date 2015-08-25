Ярмоленко може стати альтернативою Педро в "Барселоні" - іспанські ЗМІ

Керівництво футбольного клубу "Барселона" розглядає варіанти заміни Педро Родрігеса, який пішов у лондонський "Челсі", серед яких найбільш імовірними є місцевий вихованець Ноліто і гравець київського "Динамо" Андрій Ярмоленко, повідомляє Sport.es.

Ще кілька днів тому керівництво іспанського клубу оголосило про те, що більше не має наміру витрачатися в нинішнє міжсезоння і розраховує тільки на власних гравців. Але, перехід Педро в "Челсі", про який було офіційно оголошено 20 серпня, може змінити плани клубу.

Ноліто має явну перевагу, так як його хоче бачити в клубі головний тренер Луїс Енріке. Ноліто з раннього дитинства і до 14 років тренувався у системі "Барселони" і є вихованцем клубу. Він прекрасно розуміє стиль гри і вписується в концепцію клубу. А в період з 2008 по 2011 роки він провів три сезони в "Барселоні" і двічі виходив на поле в іграх основної команди. Після цього він два повних сезони провів в португальській "Бенфіці", кілька місяців в "Гранаді" і останні півтора сезони у "Сельті". Єдиним мінусом є трансферна вартість гравця, що наразі дорівнює 18 млн. євро.

У свою чергу, Ярмоленко в іспанській пресі охарактеризований як "новий Шевченко" і вважається дуже досвідченим турнірним бійцем. У свої 25 років він вже 8 сезонів провів у складі "Динамо" і має в послужному списку багато матчів найвищого рівня як в єврокубках, так і у складі національної збірної країни.