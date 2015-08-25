Оприлюднено склад збірної Словаччини з футболу на матчі Євро-2016 з Іспанією та Україною

Всього в списку значаться імена 25 футболістів, повідомляє прес-служба Федерації футболу Словаччини.

До складу команди увійшли:

Воротарі: Матуш Козачик («Вікторія», Чехія); Ян Муха («Слован»); Ян Новота («Рапід», Австрія).

Захисники: Петер Пекарік («Герта», Німеччина); Корнел Салата (Слован«); Томаш Губочан («Динамо», Росія); Норберт Гембер («Рома», Італія); Любомир Міхалік (ДАК 1904); Мартін Шкртел («Ліверпуль», Англія); Душан Свенто («Кельн», Німеччина); Лукас Тесак («Арсенал», Росія).

Півзахисники: Віктор Печовськи («Жиліна»); Юрай Куцка («Дженоа», Італія); Патрік Хросовські («Вікторія», Чехія); Міхал Дюріш («Вікторія», Чехія); Роберт Мак (ПАОК, Греція); Ерік Сабо (ПАОК, Греція); Станіслав Шестак («Ференцварош», Угорщина); Марек Хамшик («Наполі», Італія); Ондрей Дуда («Легія», Польща); Мірослав Стох («Бурсаспор», Туреччина).

Нападники: Роберт Віттек («Слован»); Адам Німець («Нью-Йорк Сіті», США); Мартін Якубко («Ружомберок»).

Якщо в матчі проти збірної Іспанії через перебір жовтих карток не зможуть взяти участь Шкртел і Куцка, то у грі проти команди України, можуть бути задіяні всі викликані виконавці. Зрозуміло, якщо хтось не отримає "зайве" попередження або вилучення в матчі з Іспанією.

Гра Іспанія - Словаччина відбудеться 5 вересня в Ов'єдо, а матч Словаччина - Україна 9 вересня в Жиліні.

Збірна Словаччини є лідером відбіркового турніру в Групі С. вигравши всі 6 матчів - 18 очок. На рахунку збірної Іспанії - 15 пунктів (5 перемог, 1 поразка), України - 12 балів (4 перемоги, 2 поразки). Саме ці три команди ведуть боротьбу за путівки на Євро-2016.