Українки Савчук і Цуренко вийшли у другий раунд тенісного турніру в Нью-Хейвені

Українська тенісистка Ольга Савчук вийшла у другий раунд турніру WTA Premier у Нью-Хейвені (США). У стартовому матчі донеччанка зустрічалася з білоруською тенісисткою Ольгою Говорцовою і виграла достроково, повідомляє Тенісний портал України.

При рахунку 4-6 6-3 4-0 на користь українки її суперниця прийняла рішення про припинення боротьби. Поєдинок тривав 2 години 4 хвилини.

Ця перемога дозволить українській тенісистці повернутися в число 200 найсильніших тенісисток планети в світовому рейтингу вже наступного тижня.

Суперниця Савчук по другому колі змагань визначиться у матчі Кароліна Плішкова (Чехія) - Полона Герцог (Словенія).

У свою чергу, Леся Цуренко, яка програла напередодні у фіналі кваліфікації на турнірі в Нью-Хейвені, все-таки зіграє в основній сітці турніру. Після відмови румунки Сімони Халеп від участі в турнірі, Цуренко, як тенісистка з найвищим рейтингом серед тих, хто програв у фіналі відбіркового турніру, зайняла її місце в сітці. Українка стартує з другого раунду, її першою суперницею стане чеська тенісистка Барбора Стрицова, що обіграла на старті Каміллу Джорджі з Італії.

Єдиним невдахою першого раунду змагань з українок стала Еліна Світоліна. У стартовому матчі харків'янка зустрічалася з американською тенісисткою Медісон Кіс і при рахунку 7-6(4) 4-2 на користь суперниці прийняла рішення про припинення боротьби. У першому сеті українка вела в рахунку 4-0, але потім її гра розладналася, а в другому сеті Світоліна викликала на корт лікаря.

Турнір у Нью-Хейвені триватиме до 29 серпня.