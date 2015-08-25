Оприлюднено склад збірної Білорусі з футболу на відбірковий матч Євро-2016 з Україною

У національну збірну покликані 23 футболіста, повідомляє прес-служба Асоціації "Білоруська федерація футболу".

До складу команди увійшли:

Воротарі: Андрій Горбунов ("Атромітос", Афіни, Греція); Юрій Жевнов ("Урал", Єкатеринбург, Росія); Сергій Черник (БАТЕ Борисов);

Захисники: Денис Поляков, Максим Володько (обидва - БАТЕ Борисов); Ігор Шитов ("Мордовія", Саранськ, Росія); Олександр Мартинович ("Урал", Єкатеринбург, Росія); Сергій Политевич, Роман Бігунов (обидва - "Динамо-Мінськ"); Єгор Філіпенко ("Малага", Іспанія); Михайло Сіваков ("Зоря", Луганськ, Україна); Максим Бордачов ("Томь", Томськ, Росія);

Півзахисники: Іван Маєвський ("Анжі" Махачкала, Росія); Сергій Кисляк ("Рубін" Казань, Росія); Станіслав Драгун ("Крилья Советов", Самара, Росія); Тимофій Калачов ("Ростов", Росія); Олександр Гліб, Михайло Гордійчук, Ігор Стасевич (всі - БАТЕ Борисов); Ренан Брессан ("Ріу Аве", Португалія); Павло Нехайчик ("Томь", Томськ, Росія);

Нападники: Сергій Корніленко ("Крилья Советов", Самара, Росія); Микола Сигневич (БАТЕ Борисов).

Збір головної команди країни триватиме з 31 серпня по 8 вересня. Гравці, які виступають за футбольні клуби "Динамо-Мінськ" і БАТЕ Борисов, приєднаються до національної збірної 1 вересня.

Матч кваліфікації чемпіонату Європи УЄФА 2016 проти збірної України відбудеться 5 вересня у Львові на "Арені-Львів". Крім того, збірна Білорусі проведе домашній поєдинок кваліфікації Євро-2016 проти збірної Люксембургу, який відбудеться 8 вересня на "Борисов-Арені" в Борисові.