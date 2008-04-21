УЄФА призначила Україні момент істини на 27 червня

УЄФА у червні визначатиме, чи спроможна Україна провести матчі Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у Національному агентстві України з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини Євро-2012.

Зазначене рішення було прийнято за результатами засідання Стратегічної Ради УЄФА 18 квітня у Ньоні (Швейцарія).

Зокрема на засіданні, яке відбулося рівно рік потому, як у Кардіфі Україна і Польща виграли право на проведення чемпіонату, представники України - голова Національного агентства Євген ЧЕРВОНЕНКО та президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС, разом зі своїми польськими колегами доповідали про підготовку України та Польщі до чемпіонату. Головна увага була приділена стану стадіонів та інфраструктури приймаючих міст.

Так, керівники УЄФА відзначили прогрес, досягнутий Україною при будівництві стадіонів, особливо був відзначений факт зрушення з „мертвої точки” питання реконструкції НСК «Олімпійський» (як відомо, 14 квітня переможцем конкурсу стала тайванська компанія Archasia Design Group Limited).

Водночас, на думку УЄФА, у Львові існує найбільший ризик проекту будівництва стадіону. Тож керівництво УЄФА вирішило на початку червня цього року провести додаткову інспекцію з питань стадіонів, за результатами якої буде прийматись остаточне рішення стосовно спроможності міст приймати ігри чемпіонату. Водночас Україні запропонували допомогу у розробці плану адаптації збудованих стадіонів до роботи після закінчення Чемпіонату Європи 2012 року.

Не менш проблемним є й питання аеропортів, стан яких, на думку УЄФА, становить найбільший ризик, через що Україна поки суттєво відстає від Польщі. Експерти вважають, що якщо в травні-червні не почнеться активна робота з реконструкції аеропортів, особливо злітно-посадкових смуг, Україна може втратити чемпіонат.

У повідомленні зазначається, що для забезпечення необхідного пасажиропотоку могла б бути використана частина резервних аеропортів, але лише за умови підготовки відповідної інфраструктури, у першу чергу під’їзних доріг і забезпечення заходів безпеки. Натомість питання з дорогами також поки залишається досі проблематичним.

Крім того, учасники засідання констатували дефіцит готелів у всіх приймаючих чемпіонат містах України. Так, нестача 4- і 5-зіркових номерів удвічі-втричі перевищує кількість наявних.

Вирішуючи цю проблему, Нацагентство вже почало складати реєстр приватних готелів та апартаментів для того, щоб забезпечити можливість розміщення десятків тисяч туристів. Проте за підсумками обговорення цього питання в УЄФА вирішили, що у тому ж червні буде прийматись остаточне рішення стосовно спроможності відповідної інфраструктури міст. До того часу Агентство повинно надати інспекторам УЄФА максимум інформації про можливості всіх секторів розміщення приймаючих міст.

Крім того, однією з головних проблем України було констатовано стан наземного транспорту. На відміну від Польщі, де, на думку УЄФА, наявна достатня кількість міського транспорту, зокрема, автобусного парку і трамвайної мережі, в Україні існує суттєвий дефіцит рухомого складу. Окрім того, занепокоєння викликає і стан міських шляхів. УЄФА вважає особливо напруженою ситуацію з наземним транспортом у Львові.

Для вирішення проблем цього сектору Нацагентству дали завдання провести аналіз компаній-перевізників, рухомий склад яких може бути задіяний для забезпечення Євро-2012, з метою об’єднання можливостей, та запропонувати програму розвитку наземного транспорту. При цьому відповідний проект концепції наземного транспорту повинен бути запропонований УЄФА до 5 травня цього року.

Окрім вищезазначених питань Стратегічна рада УЄФА розглянула також питання організаційної структури процесу підготовки до чемпіонату, питання безпеки, графік розробки та затвердження офіційного логотипу чемпіонату, тощо.

Наступне засідання Стратегічної Ради планується провести 27 червня 2008 року, і як зазначають в Національному агентстві, ця дата стане “моментом істини” для України.

“Саме тоді буде вирішено, чи спроможна Україна виконати дані нею гарантії, реалізувати власні плани, довести, що вона має право називатись європейською країною не тільки за фактом свого географічного положення”, - зазначили в нацагентстві.