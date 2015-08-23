Збірна України з пляжного футболу програла Португалії битву Суперфіналу Євроліги

У неділю, 23 серпня збірна України з пляжного футболу змагалася за золоті медалі Суперфіналу Євроліги 2015, передає "Проспорт".

У вирішальному матчі українцям протистояли чинні чемпіони світу – португальці.

Читайте такожЗбірна України з пляжного футболу вийшла у фінал Євроліги

На жаль, нашій команді не вдалося вибороти "золото". Забивши 4 м'ячі, українці пропустили у свої ворота 5 голів, і змушені були задовольнятися срібними нагородами із рахунком 4:5.

Голи: Борсук І., Борсук А.-2, Пантелейчук - Мартінс, Бельшіор, Fonseca-3.

Попередження: Борсук А. (Україна).

Нагадаємо, 21 серпня в Пярну (Естонія) завершився матч 2-го туру групового етапу Суперфіналу Євроліги з пляжного футболу, в якому збірна України зустрічалася з командою Іспанії і поступилася з рахунком 4:5, повідомляє офіційний сайт змагань.