Українська четвірка каноїстів завоювала срібло Чемпіонату світу з веслування

У Мілані (Італія) завершився фінальний заїзд Чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное серед четвірок-каноїстів на дистанції 1000 м., де друге місце посіла збірна України, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці виступали у складі Денис Коваленко, Денис Камерилов, Віталій Вергелес та Едуард Шеметило.

Наш квартет пройшов дистанцію за 3 хв. 23.882 секунди, відставши від переможців зі збірної Румунії на 0.680 секунди. Бронзову медаль завоював квартет з Угорщини.

Як повідомляв УНІАН, напередодні на дистанції 500 метрів серед чоловічих каноїстів-двійок \українці Дмитро Янчук та Тарас Міщук завоювали бронзові медалі.