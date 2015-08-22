"Динамо", "Шахтар" і "Дніпро" вийшли у 1/8 фіналу Кубка України

В Україні проходять матчі 1/16 фіналу національного кубкового турніру з футболу, в рамках яких здобули перемоги київське "Динамо", донецький "Шахтар" і дніпропетровський "Дніпро".

Найбільш важким шлях в наступний раунд турніру виявився у "Дніпра", суперником якого були "Балкани" з села Зоря (Саратський район, Одеська область). Аматорський колектив зумів на рівних грати з фіналістом Ліги Європи і бронзовим призером Прем'єр-ліги протягом 85 хвилин. І лише на 86-й Леонардо з лівого флангу навісив на лінію воротарського майданчика і Руслан Ротань пробив точно у ворота в протихід голкіперу господарів поля Олексію Паламарчуку - 0:1.

"Шахтар" у Києві протистояв "Арсеналу" і впевнено виграв з рахунком 3:0. У першому таймі у гостей відзначилися Максим Малишев та Едуардо да Сілва, а після перерви - Сергій Гринь.

Нарешті, чемпіон України "Динамо" у Комсомольську (Полтавська обл.) розтрощив "Гірник-Спорт" з рахунком 6:0. У першому таймі голи забили Артем Кравець та Андрій Ярмоленко, а після перерви точними ударами відзначилися Мігель Велозу, Віторину Антунеш і двічі - Ярмоленко (хет-трик).

Також в 1/8 фіналу вже вийшли одеський "Чорноморець" і луцька "Волинь" та "Сталь" з Дніпродзержинська.

Першими втратами елітного дивізіону став програш львівських "Карпат" від "Зірки" з Кіровограда в серії пенальті- 1:1 (4:5), а також поразка харківського "Металіста" від МФК "Миколаїв" - 1:2.

Інші матчі за участю команд Прем'єр-ліги продовжуються. Йдуча на 2-му місці в турнірній таблиці чемпіонату України луганська "Зоря" свій матч 1/16 фіналу Кубка проведе в неділю, 23 серпня.

Згідно з регламентом Кубка України на стадії 1/16 фіналу команди проводять по одному матчу, а в 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу - по два - на полі кожного з суперників.