Збірна України з пляжного футболу вийшла у фінал Євроліги

В Пярну (Естонія) завершився матч заключного етапу групового турніру Суперфіналу Євроліги, в якому збірна України обіграла команду Італії - 7:6 - і посіла 1-е місце в групі, вийшовши у фінал турніру, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч проходив з перемінним успіхом, де обидві команди забивали голи "серіями".

Рахунок відкрив італієць Даріо Рамазотті, а потім три голи поспіль забили гравці збірної України - Роман Пачев, Володимир Гладченко та Андрій Борсук - 3:1 за підсумками першого тайму.

Такий хід подій явно роздратував команду Італії, яка протягом другої 12-хвилинки забила 5 голів поспіль - 3:6. Але, ще до кінця тайму Олександр Корнійчук скоротив розрив у рахунку - 4:6.

У третій вирішальній 12-хвилинці голи забивали лише футболісти збірної України. Брати Андрій та Ігор Борсук спільними зусиллями зрівняли рахунок - 6:6, а за дві з половиною хвилини до кінця гри вирішальний переможний удар у матчі наніс Корнійчук - 7:6.

В іншому матчі групи А збірна Іспанії в овертаймі переграла команду Білорусі - 4:3.

Таким чином, за підсумками групового етапу на рахунку українців 6 очок, Іспанії - 5, Італії - 4, Білорусі - 0.

У неділю, у вирішальному матчі турніру збірна України зіграє з переможцем квартету В, в який входять діючі чемпіони світу збірна Португалії, переможці перших в історії Європейських ігор Баку-2015 збірна Росії, а також команди Швейцарії та Франції.

Як повідомляв УНІАН, Суперфінал Євроліги-2015 проходить в Пярну з 20 по 23 серпня.