Українці Янчук і Міщук завоювали бронзу чемпіонату світу з веслування

У Мілані (Італія) завершився фінальний заїзд на 500 метрів серед каноїстів у рамках Чемпіонату світу з веслування, де українці Дмитро Янчук та Тарас Міщук завоювали бронзові медалі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наші спортсмени показали на фініші результат 1 хвилина 42,759 секунди.

Українці 0,724 секунди програли переможцям змагань Павлу Петрову і Михайлу Павлову з Росії. 2-е місце на рахунку дуету Віктор Глазунов - Вінсент Сломінскі з Польщі.

Це єдиний вид програми в суботу, де українці завоювали медалі. В інших видах програми наші спортсмени виступили у фіналі невдало. Зокрема, у змаганнях каноїстів-одиночників у чоловіків на дистанції 200 метрів Юрій Чебан фінішував на останньому 9-му місці.

Чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное проходить в Мілані з 19 по 23 серпня.