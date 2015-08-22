Світоліна і Долгополов вийшли у півфінал тенісного турніру в Цинциннаті

Українські тенісисти Олександр Долгополов і Еліна Світоліна виграли свої матчі 1/4 фіналу престижного тенісного турніру в Цинциннаті (США), повідомляє Тенісний портал України.

Долгополов вийшов у півфінал турніру серії ATP Masters -100. У чвертьфінальному матчі киянин упевнено обіграв шосту ракетку турніру чеха Томаша Бердиха: 6-4 6-2. Поєдинок тривав 1 годину 15 хвилин.

На рахунку Долгополова 5 ейсів. За весь матч у чеського тенісиста не було жодного брек-пойнту на подачі Олександра. Цікаво, що Долгополов вперше зумів перемогти Бердиха: рахунок особистих зустрічей між ними став 4-1 на користь чеха. Наступним суперником українця стане лідер світового рейтингу серб Новак Джокович.

Долгополов вдруге в кар'єрі вийшов у півфінал турніру серії Мастерс: вперше це сталося навесні 2014-го року на Мастерсі в Індіан-Уеллс.

У свою чергу, Світоліна вийшла в півфінал турніру WTA Premier 5. У чвертьфінальному матчі українська тенісистка обіграла шосту ракетку світу фіналістку Ролан Гаррос-2015 Люсі Шафаржову з Чехії, посіяну на турнірі під 7 номером: 6-4 2-6 6-0.

Поєдинок тривав 1 годину 49 хвилин. На рахунку Світоліної 3 ейси і 3 подвійних помилки. Це друга перемога Еліни над Шафаржовой у нинішньому сезоні і кар'єрі: у березні харків'янка переграла чеську тенісистку в Індіан-Уеллс. Зазначимо, що для Світоліної - це четверта перемога в кар'єрі над тенісистками першої десятки (раніше українка обігравала Петру Квітову і двічі Ангелік Кербер).

Харків'янка вдруге в кар'єрі виходить у півфінал турніру WTA Premier 5. Раніше Світоліній вдавалося домогтися такого результату в Ухані (Китай) восени 2014-го року. У той же час для українки це четвертий півфінал на турнірі серії WTA Premier (Ухань, Брісбен, Стенфорд, Цинциннаті).

За вихід у фінал Світоліна посперечається з першою ракеткою світу, американкою Сереною Вільямс. Це буде третя особиста зустріч між ними. Перші дві (у Харкові в рамках Кубка Федерації-2012 і на Відкритому чемпіонаті Австралії-2015) виграла американка.

Об'єднаний чоловічий турнір Асоціації тенісистів-професіоналів і Жіночої тенісної асоціації WESTERN & SOUTHERN OPEN в Цинциннаті проходить з 15 по 23 серпня.