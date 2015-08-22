Коноплянка дебютував у Прімері та пожартував із арбітром

У першому турі Прімери український вінгер зіграв проти "Малаги", передає DT.ua.

Коноплянка з'явився на полі на 65-й хвилині, однак особливо нічим не запам'ятався, хіба що один раз заробив на собі фол.

Справа в тому, що через чотири хвилини після появи українця на полі "Севілья" залишилася в меншості й більшу частину часу провела в обороні. А в рідкісних атаках м'ячем Коноплянку партнери практично не постачали. Поєдинок завершився нульовою нічиєю.

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Відзначитися Коноплянка встиг перед виходом на поле. Українець підійшов до бровки, однак протягом кількох хвилин чекав, поки можна буде провести заміну. У підсумку Євген вирішив пожартувати з четвертим арбітром, жестами показавши йому, мовляв, я пішов звідси. Рефері спершу не зрозумів гумору, але потім відповів посмішкою.

Раніше УНІАН повідомляв, що Коноплянка забив гол у фантастичному матчі за Суперкубок УЄФА. Гол українського легіонера "Севільї" на 81-й хвилині гри дозволив команді зрівняти рахунок у матчі.