Збірна України з пляжного футболу програла Іспанії матчі Суперфіналу Євроліги

В Пярну (Естонія) завершився матч 2-го туру групового етапу Суперфіналу Євроліги з пляжного футболу, в якому збірна України зустрічалася з командою Іспанії і поступилася з рахунком 4:5, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці програвали по ходу матчу, починаючи з 5-ї хвилини, але двічі зрівнювали рахунок. На 8-й хвилині результат вирівняв Дмитро Медвідь, а на 18-й, при рахунку 1:2, Медвідь зробив дубль. Однак, після цього голу іспанці дуже швидко вийшли вперед, а потім забили збільшили свою перевагу до 4:2. І після цього вони постійно вели в рахунку.

Олег Зборовський скоротив відставання до мінімуму на 27-й хвилині (3:4), але за 4 хвилини іспанці відновили перевагу в 2 голи (3:5). А останній влучний удар у цьому матчі, на 33-й хвилині вдався Ігорю Борсуку - 4:5.

Таким чином. після 2-х турів змагань на рахунку збірної України залишилося 3 очки (напередодні була обіграна збірна Білорусі з рахунком 6:5) і команда опустилася на 3-е місце в турнірній таблиці. Попереду - збірні Італії (4 бали) та Іспанії (3). У замикаючої таблицю команди Білорусі - 0 очок.

У суботу, в заключному матчі групового турніру українці зіграють з командою Італії.

Згідно з регламентом, переможець групи у неділю у фіналі зійдеться з переможцем іншої групи, а команди, які посіли 2-і місця у квартетах - розіграють 3-4 місця.

Суперфінал Євроліги триватиме до 23 серпня.