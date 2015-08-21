Гравець "Шахтаря" Воловик відданий в оренду в бельгійський "Левен"

Футбольні клуби «Шахтар» і «Ауд-Хеверлее Левен» (Льовен, Бельгія) досягли домовленості про оренду Олександра Воловика бельгійською командою, повідомляє прес-служба "Шахтаря".

Угода розрахована до кінця сезону – 2015/16.

«Ауд-Хеверле Льовен» виступає у Першій лізі чемпіонату Бельгії.

Воловик став гравцем донецького "Шахтаря" в червні 2013 року, але за два сезони провів у складі основної команди лише 4 гри.