Гравець "Шахтаря" Воловик відданий в оренду в бельгійський "Левен"
15:23, 21 серпня 2015Спорт
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Український гравець проведе в Бельгії один сезон.
shakhtar.com
Футбольні клуби «Шахтар» і «Ауд-Хеверлее Левен» (Льовен, Бельгія) досягли домовленості про оренду Олександра Воловика бельгійською командою, повідомляє прес-служба "Шахтаря".
Угода розрахована до кінця сезону – 2015/16.
«Ауд-Хеверле Льовен» виступає у Першій лізі чемпіонату Бельгії.
Воловик став гравцем донецького "Шахтаря" в червні 2013 року, але за два сезони провів у складі основної команди лише 4 гри.
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