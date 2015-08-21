Міжнародна федерація легкої атлетики оголосила призовий фонд Чемпіонату світу

Міжнародна федерація легкої атлетики (IAAF) назвала суми, належні спортсменам за успішний виступ на Чемпіонаті світу, повідомляє прес-служба IAAF.

Загальний призовий фонд турніру становитиме понад 7 млн. доларів США.

Чемпіон світу в кожній індивідуальній дисципліні отримає 60 тисяч доларів, срібний призер - 30 тисяч, бронзовий призер – 20. Також грошові винагородження отримають спортсмени, що посіли у своїх дисциплінах з 4-го по 8-е місця.

В естафетах переможці отримають 80 тисяч доларів на команду, срібні призери - 40, бронзові - 20.

Окремим рядком IAAF прописала бонуси за нові світові рекорди. Володарі досягнень отримають по 100 тисяч доларів.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з легкої атлетики відбудеться в Пекіні з 22 по 30 серпня.