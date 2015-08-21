Тенісистка Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру в Цинциннаті

У матчі третього кола вона за 1 годину 1 хвилину розгромила Каролін Гарсію з Франції, що займає 39-е місце у світовій класифікації, повідомляє Тенісний портал України.

Матч завершився з рахунком 6-0 6-3.

За вихід у півфінал українська тенісистка посперечається з сьомою ракеткою турніру Люцією Шафаржовою з Чехії.

Нагадаємо, що навесні цього року Світоліна обіграла Шафаржову на турнірі WTA Premier у Індіан-Уеллс з рахунком 7-6(5) 7-5.

Світоліна другий рік поспіль виходить у чвертьфінал турніру в Цинциннаті.

Як повідомляв УНІАН, раніше на чоловічому турнірі серії ATP Masters в Цинциннаті в чвертьфінал вийшов українець Олександр Долгополов.

Об'єднаний турнір чоловічої Асоціації тенісистів-професіоналів і Жіночої тенісної асоціації WESTERN & SOUTHERN OPEN в Цинциннаті проходить з 15 по 23 серпня.