Збірна України з дзюдо визначилася зі складом на чемпіонат світу

Команда виступить на турнірі своїм найсильнішим складом, повідмоляє прес-служба НОК України.

Склад збірної України виглядає наступним чином:

Чоловіки: Георгій Зантарая (вагова категорія -66 кг), Геворг Хачатрян (-66 кг), Сергій Дребот (-73 кг), Дмитро Канівець (-73 кг), Кеджау Ньябалі (- 90 кг), Вадим Синявський (- 90 кг), Артем Блошенко (-100 кг), Яків Хаммо (+100 кг), Олександр Гордієнко (+100 кг).

Жінки: Марина Черняк (-48 кг), Тетяна Левицька (-52 кг), Шушана Гевондян (-57 кг), Вікторія Туркс (-78 кг), Світлана Ярьомка (+78 кг), Ірина Кіндзерська (+78 кг).

Заключний етап підготовки до чемпіонату світу українські дзюдоїсти-чоловіки провели на олімпійській базі в Конча-Заспі, а дзюдоїстки готувалися до головного старту сезону в Полтаві.

У світовій першості, яка триватиме з 24 до 30 серпня, візьмуть участь понад 800 спортсменів.