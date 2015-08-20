"Зоря" програла в матчі Ліги Європи "Легії"

На столичному стадіоні "Динамо" завершився перший матч раунда плей-офф кваліфікації Ліги Європи, в якому луганська "Зоря" приймала польську "Легію" з Варшави і програла з рахунком 0:1.

Доля матчу була вирішена на початку другого тайму.

Команди постали перед публікою приблизно рівними за класом сопрениками і поперемінно загрожували воротам один одного. Втім, до пори, до часу реалізувати свої моменти ніхто не міг.

Вирішальний момент у грі стався на 48-й хвилині, коли відзначився Міхал Кухарчик. Після навісу справа, Якуб Жезнічак головою скинув у центр штрафного, а там Кухарчик також головою переправив м'яча у сітку воріт.

Надалі обидві команди мали ще не один шанс для взяття воріт. Але, ані збільшити перевагу полякам, ані вирівняти результат луганчанам так і не вдалося.

Таким чином, у повторній грі у Варшаві українському клубу необхідно для проходу в основний турнір Ліги Європи вигравати з будь-яким рахунком. При рахунку 2:1, 3:2 і т. д. луганчани вийдуть в наступний круг за рахунок більшої кількості голів, забитих на полі суперника.

"Легію" влаштує будь-яка нічия або перемога.

За рахунку 1:0 на користь гостей буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.