Долгополов вийшов у чвертьфінал тенісного турніру в Цинциннаті

У матчі третього раунду киянин зломив опір польського тенісиста Єжи Яновича, повідомляє Тенісний портал України

Матч завершився з рахунком 6-3 3-6 6-4.

У вирішальному сеті Долгополов вів 5-2, але не реалізував 2 матчболи на подачі Яновича, а потім не зміг подати на матч. І все ж Олександру вдалося зробити ще один брейк за рахунку 5-4 на свою користь.

Поєдинок тривав 1 годину 55 хвилин. На рахунку Олександра 11 ейсів і 4 подвійні помилки.

Наступним суперником українця стане переможець матчу Томаш Бердих (Чехія) - Томмі Робредо (Іспанія).

Крім того, завдяки цій перемозі в понеділок Долгополов поверне собі звання першої ракетки України і знову увійде до числа 50 найсильніших тенісистів планети.