Червоненко пропонує УЄФА приєднати Одесу і Харків до основних міст Євро-2012

Голова Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євген ЧЕРВОНЕНКО пропонує УЄФА долучити до 4-х основних приймаючих міст Євро-2012 резервні Одесу і Харків.

Як повідомили УНІАН у Національному агентстві з Євро-2012, таку пропозицію він висунув 18 квітня на засіданні Стратегічної Ради УЄФА в швейцарському місті Ньйон.

Під час обговорення питань порядку денного Стратегічної Ради УЄФА представник однієї з країн запитав про терміни відмови в участі в чемпіонаті резервним або ж якимось з основних приймаючих міст України. Натомість Є.ЧЕРВОНЕНКО запропонував УЄФА прийняти рішення щодо проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи в усіх 6-ти містах України, які готуються до чемпіонату. Таким чином, до основних приймаючих міст: Києва, Дніпропетровська, Донецька та Львова, можуть приєднатися Одеса та Харків.

Є.ЧЕРВОНЕНКО зазначив, що в Україні Євро-2012 перетворилось на національну ідею і стало головним об’єднавчим фактором, проведення чемпіонату є свідченням українських європрагнень. “Євро-2012 повинно пройти в усіх регіонах України: на сході і на заході, в центрі і на півдні. Тому ми не можемо відрізати якусь частину країни від Євро”, - зауважив він.

На підтримку своєї позиції голова Нацагентства навів такі аргументи: проведення турніру в 12 містах країн із загальною кількістю населення у 85 мільйонів осіб перетворює його на справжній мегатурнір. Це призведе до зростання авторитету як УЄФА так і приймаючих країн; УЄФА та Україна отримають більші доходи від реклами товарів та послуг з символікою чемпіонату.

Крім того, Є.ЧЕРВОНЕНКО вважає, що проведення ігор у більшій кількості міст суттєво знижує ризики, пов’язані з розміщенням уболівальників.

Також він зауважив, що наявність сучасних шляхів між 6-ма містами, які будуть побудовані відповідно до державних гарантій, спростить логістику чемпіонату.

За словами Є.ЧЕРВОНЕНКА, можливі додаткові витрати на переїзд офіційних осіб УЄФА будуть компенсовані додатковими доходами і є неспівставними у порівнянні з гірким розчаруванням жителів багатомільйонних міст.

Підсумовуючи сказане, він наголосив, що чим більше міст приймає Євро, тим більше і краще європейці дізнаються про нашу країну.

Позицію Є.ЧЕРВОНЕНКА підтримали президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС та представники Польщі.

УЄФА має розглянути цю пропозицію України.