Побоїще на матчі Нафтовик - Динамо: хто винен? (фоторепортаж)

Вчора в чемпіонаті України відбувся матч, який може кардинально змінити ситуацію як в боротьбі за золоті медалі, так і за збереження місця у вищій лізі, пише "Коммерсантъ-Україна". У ньому "Нафтовик-Укрнафта" приймав "Динамо". Динамівці легко виграли 3:0, узявши реванш у охтирчан за поразку в першому колі в Києві. Але матч неодноразово переривався через безпорядки на трибунах.

Ще в першому таймі головний арбітр матчу Андрій Шандор зупинив гру на п`ять хвилин: з сектора, де знаходилися уболівальники "Динамо", на поле вибіг хлопець, обмотаний шарфом київського клубу з фаєром у руці. Коли стюарди вивели його з поля, почалися безпорядки на секторах, де знаходилися уболівальники з динамівською символікою - вони виривали сидіння і кидали їх у співробітників правоохоронних органів, а на газон стадіону кидали фаєри.

Коли на трибунах в Охтирці виникли безпорядки, представники міліції і підрозділу "Грифон" у сутичку з фанатами не вступали і майже ніяк на них не реагували. Заспокоювали уболівальників футболісти "Динамо", а пізніше - тренери столичного клубу.

Безпорядки на трибунах поновилися у самому кінці матчу. Зав`язалася сутичка фанатів з динамівською символікою з уболівальниками охтирського клубу. Шандор знову зупинив матч, але оскільки бійки не припинялися, поновив гру - дограти залишалося всього чотири додані до основного часу хвилини. В цей час режисер трансляції матчу на "Першому національному" раз у раз вихоплював кадри зі стадіону, в яких молоді люди з атрибутикою "Динамо" утрьох-учотирьох наздоганяли в секторах уболівальників без клубної символіки і били їх.

Вчора президент "Динамо" Ігор Суркіс відзначив, що в секторі уболівальників київського клубу були зовсім не фанати "Динамо". "Ми відправили тільки один автобус з організованими уболівальниками. Вони поводилися пристойно. Хто решта людей - я не знаю. Я і віце-президент клубу по роботі з уболівальниками Вадим Костюченко за день до матчу відправили до МВС лист, в якому повідомлялося, що на стадіоні можуть бути організовані провокації невідомими", - заявив пан Суркіс.

Вчора ж увечері на офіційному сайті "Динамо" з`явилася заява клубу, в якій йдеться, що "уболівальники `Динамо` організовано прибули з Києва на одному автобусі, надавали підтримку силам правопорядку, що намагалися зупинити інцидент". Також у повідомленні сказано, що на стадіоні "Нафтовик" не був забезпечений належний контроль за проходом глядачів на трибуни, через що "до лав справжніх уболівальників `Динамо` затесалася група провокаторів у масках, яка і зробила спробу зірвати матч".

Директор "Нафтовика-Укрнафти" Андрій Полунін вчора заявив що він категорично не згоден з оцінкою ситуації динамівським клубом. "Яка провокація? Ким, `Нафтовиком`? Хіба це охтирські уболівальники розбили два потяги, на яких добиралися на матч з Києва? Ні - це п`яні, обкурені київські ідіоти і до матчу, і після громили Охтирку. Я сумніваюся, що в інтересах жителів міста руйнувати його самостійно: стрибати по автомобілях, бити вітрини, кидати пляшки у вікна", - сказав Андрій Полунін.

Утретє суддя зупинив матч у компенсований час, після того, як на поле вибіг пристойно одягнений чоловік років сорока. З його жестів можна було зрозуміти, що він закликав зупинити матч через безпорядки, що продовжувалися на трибунах. Шандор, так і не давши фінального свистка, вивів команди з поля.

Відразу після цього силу проти уболівальників застосували міліціонери. Їм вдалося втихомирити половину фанатів з атрибутикою "Динамо", ще половина втекла за межі стадіону, де, як розповіло джерело Ъ, їх саджали в автобуси, яких було досить багато. Джерело наголосило, що ніхто з фанатів з динамівською атрибутикою не був заарештований. За його словами, майже всі уболівальники "Нафтовика-Укрнафти" після того, як команди залишили поле, пішли зі стадіону. Проте матч був дограний. Президент Професійної футбольної ліги Равіль Сафіуллін вчора розповів, що через 15 хвилин після того, як матч утретє був перерваний, арбітр вивів команди назад з роздягалень, і вони дограли 1 хвл 44 сек. Рахунок 3:0 не змінився.

Як відзначив виконавчий директор ПФЛ Анатолій Попов, в ситуації, що склалася, можуть бути застосовані санкції до обох клубів, аж до зняття очків. "При цьому детально вивчатиметься, хто насправді був призвідником безпорядків. І лише після цього - на засіданні ради ПФЛ - буде винесено остаточну ухвалу", - підкреслив Попов. Ігор Суркіс сказав, що не знає, яких санкцій чекати для його клубу від ПФЛ, поскаржився на погану організацію правопорядку на матчі в Охтирці і нагадав про "постійну роботу клубу зі своїми уболівальниками".

Безпорядки на трибунах під час чемпіонату України виникають вже в третьому турі підряд.

6 квітня в Харкові під час матчу першості між "Металістом" і дніпропетровським "Дніпром" відбулася бійка між фанатами "Дніпра" і бійцями спецпідрозділу "Беркут". 11 квітня у Львові під час зустрічі чемпіонату країни львівських "Карпат" з полтавською "Ворсклою" місцеві уболівальники виривали сидіння і кидали їх на бігові доріжки стадіону. Тоді бійці "Беркута" вивели фанатів з чотирьох секторів.

15 квітня начальник департаменту громадської безпеки МВС Віктор Ольховський повідомив про намір української міліції перейняти передовий досвід боротьби з футбольними уболівальниками, що "здійснюють хуліганські або інші протиправні дії" на стадіонах. Він розповів, що МВС направило пропозиції у Верховну раду, які передбачають заборону порушникам порядку на футбольних матчах відвідувати їх протягом трьох років.

Фото з сайтів "Обозреватель" и "Football.ua"