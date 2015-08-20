Гравець "Шахтаря" Степаненко уникнув струсу мозку у зіткненні з футболістом "Рапіда"

Прямо з поля залитого кров'ю Тараса Степаненка забрала швидка, а сьогодні вранці опорник «Шахтаря» повертався в Україну з забинтованою головою і закритим від набряку оком, повідомляє прес-служба клубу.

"Слава Богу, струсу немає. Після матчу мене відвезли в лікарню, обстежили. Зробили рентген голови в різних проекціях. Потім прийшов нейрохірург, перевірив рефлекси. І під місцевою анестезією наклали сім або вісім швів, точно не пам'ятаю, сказали зняти за тиждень", - розповів гравець.

"Мабуть, через удар в мене оніміла рука, але зараз вже все в порядку", - додав Степаненко.

До речі, це вже не перша подібна травма футболіста: "Розумієте, у мене така позиція – треба постійно боротися головою. В цей раз теж так вийшло: ми обидва вистрибували за м'ячем. Це звичайний ігровий момент, який міг статися з кожним. У таких епізодах ти відчуваєш миттєву біль, а вчора навіть сам бачив, як потекла кров".

На запитання про самопочуття, гравець відповів: "Вже краще. Мені дали таблетки, і я нормально спав. Єдине, не можу відкрити праве око, нічого їм поки не бачу. І голова трохи болить. Нічого, пару днів – і все буде в порядку. Якщо відновлення піде нормально, то я зможу взяти участь у матчі-відповіді з «Рапідом».

Як повідомляв УНІАН, напередодні "Шахтар" обіграв австрійський "Рапід" в матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів у Відні з рахунком 1:0. Ігровий епізод, в якому отримав травму Степаненко стався в кінцівці першого тайму.