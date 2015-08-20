Тенісистка Світоліна вийшла у третє коло турніру в Цинциннаті

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у третій раунд турніру WTA Premier 5 в Цинциннаті (США).

У матчі другого кола харків'янка, посіяна під 14-м номером, обіграла канадську тенісистку Ежені Бушар, повідомляє Тенісний портал України. Матч тривав 1 годину 41 хвилину, завершився з рахунком 7-6(6), 7-5. На рахунку Світоліної 3 ейси і 1 подвійна помилка. Рахунок особистих зустрічей між Еліною і Ежені став 4-0 на користь української тенісистки. Зазначимо, що напередодні, в матчі першого кола змагань, Бушар обіграла іншу українку Катерину Бондаренко. Наступною суперницею Світоліної стане француженка Каролін Гарсія, що займає 39-е місце у світовій класифікації. Турнір у Цинциннаті триватиме до 23 серпня.

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