Фанати польської "Легії" влаштували дві бійки в Україні перед матчем Ліги Європи

Фани польської "Легії", яка 20 серпня, проведе в Києві поєдинок раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти "Зорі", в Україні вже встигли взяти участь у двох масових бійках, повідомляють очевидці в соцмережах.

Ввечері 19 серпня біля станції метро "Гідропарк" у столиці сталася бійка "стінка на стінку" між фанатами "Легії" та київського "Динамо". За словами очевидців, побоїще тривало недовго, а фани "Легії" постраждали більше - деякі з них, за неофіційною інформацією, отримали ножові поранення.

Ще одна бійка в той же вечір відбулася у Львові, де польські фанати були проїздом. Поляки погано висловлювалися про Львів та його мешканців, а тому і спровокували бійку. Брали участь у ній приблизно 20 українців і 8 поляків.

Поєдинок між "Зорею" і "Легією" розпочнеться о 20.00. За словами головного тренер польського клубу Хеннінга Берга, на матчі очікується близько 500 вболівальників гостей.

Як повідомляв УНІАН, восени 2014 року перед матчем "Металіст" - "Легія", який проходив у Києві, також були зафіксовані інциденти з участю польських фанів. А пізніше, під час матчу, поляки вивісили на своєму секторі банери, в яких стверджувалося, що Львів - польське місто.