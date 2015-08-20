Луческу про гру з "Рапідом": це важлива перемога над хорошою командою

Мірча Луческу зазначив, що сьогодні жорстка гра з двох сторін. "Видно, що «Рапід» налаштувався на такий матч з перших хвилин, було багато єдиноборств у середині поля. В цілому, думаю, зустріч була видовищна, і вболівальники отримали задоволення", - ретранслює слова Луческу офіційний сайт ФК "Шахтар".

"Ми володіли перевагою в першому таймі, створили багато моментів, вийшло забити. Намагалися перевести гру на половину поля «Рапіда», знаючи, що вони зазвичай дуже добре пресингувати суперника. Тому в першому таймі ми мали перевагу в ігровому плані. На другу половину, природно, «Рапід» вийшов більш наполегливим", - сказав керманич "Шахтаря".

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Луческу зазначив, що його підопічні провели матч Ліги чемпіонів, в якому не можна було ризикувати, знаючи, що попереду ще домашня гра. "Дуже важлива перемога над хорошою командою", - наголосив Луческу.

Коментуючи гру в атаці у другому таймі Мірча Луческу розкритикував гру Гладкого.

"Я чекав більшого від Гладкого. Аж надто статичний він був сьогодні, не завжди відчував, як буде розвиватися ситуація. У нього був хороший момент, коли він з шести метрів пробив у воротаря. Але в цілому добре, що ми сьогодні виграли. Я задоволений результатом", - зазначив головний тренер команди.

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Як повідомляв УНІАН, у Відні відбувся перший матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА в якому віденський "Рапід" приймав донецький "Шахтар" і програв з рахунком 0:1. Доля матчу була вирішена в кінцівці першого тайму.