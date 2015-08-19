"Шахтар" виграв у "Рапіда" у матчі Ліги чемпіонів

У Відні завершився перший матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА в якому віденський "Рапід" приймав донецький "Шахтар" і програв з рахунком 0:1.

Доля матчу була вирішена в кінцівці першого тайму.

Гості мали перевагу впродовж усієї гри, а єдиний гольовий момент трапився на 43-й хвилині. Ярослав Ракицький підключився в атаку і з лівого флангу прострілив у штрафну, де Ромеро Марлос обіграв двох суперників і пробив у нижній кут - м'яч від штанги влетів у ворота.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.

В інших матчах дня ЛЧ іспанська "Валенсія" обіграла представника чемпіонату Франції "Монако" (3:1), албанський "Скендербеу" поступився хорватському "Динамо" із Загреба (1:2), шотландський "Селтік" виграв у шведського "Мальме" (3:2), а швейцарський "Базель" зіграв внічию з ізраїльським "Маккабі" з Тель-Авіва (2:2).

Матчі-відповіді у всіх п'яти парах відбудуться у вівторок, 25 серпня.