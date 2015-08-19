Українці Федечко і Кирпулянський стали чемпіонами Європи з сучасного п'ятиборства

В Баті (Великобританія) завершилася чоловіча естафета в рамках чемпіонату Європи з сучасного п'ятиборства, де перемогу святкували українці Юрій Федечко і Дмитро Кирпулянський, повідомляє офіційний сайт Міжнародного союзу п'ятиборців.

Український дует після трьох видів програми займав 2-е місце і відставав від лідерів росіян Іллі Шугарова і Кирила Белякова на 19 секунд, але зміг в "комбайні" (стрільба + біг) захопити лідерство і прийти на фініш першим. В українців у підсумку 1472 бали і вони на 6 секунд на фініші випередили команду Угорщини - 1466. За 13 секунд після переможців фінішувала команда Італії (1459). Росіяни фінішували на 5-му місці.

Ця нагорода стала першою для збірної України на чемпіонаті Європи. Раніше також пройшли змагання у жіночій естафеті та міксті.

В суботу-неділю пройдуть фінали індивідуальних змагань у чоловіків та жінок.

Чемпіонат Європи з сучасного п'ятиборства проходить в Баті з 18 по 23 серпня.